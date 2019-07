Deprimido porque novia le da cortón

Querida doctora, ¿cómo estás? Me acerco a ti porque necesito alguno de tus atinados y sabios consejos. Fíjate que hace un par de meses terminé una relación que estuvo cerca de llegar a los seis años.

Mi novia me cortó, pues aseguraba que no le daba el tiempo suficiente para la relación y que yo había cambiado. En parte sé que ella tenía razón, pues conforme pasaba el tiempo me tuve que dedicar más a mi trabajo y ya no podía estar con ella como antes.

No hablamos de llevar la relación más allá, pues aún somos jóvenes, así que no creo que ella terminara porque no había progreso. Yo creo que solo fue un pretexto para terminar nuestra larga relación. Ahora no sé si buscarla, pues ella me ha lanzado indirectas de que no debo rogarle, seguir adelante y comenzar a intentar nuevas relaciones. Espero que me puedas ayudar. Armando



Respuesta

Querido Armando, ¿tú quieres rogarle? No son dos niños que dejaron de compartir la lonchera a la hora del recreo. Se supone que son dos adultos que deben decidir si quieren seguir juntos en una relación o si ya no hay nada qué hacer en ella porque se esfumó la atracción o el enamoramiento. Tal vez sus seis años fueron suficientes, si ella ya no quiere seguir de novia se vale, y si tú no quieres algo más, también se vale.

Lo que los dos deben ver es que lo único que pueden contar son seis años de relación y nada más. En resumen, tal vez a los dos les conviene salir con otras personas, tal vez puedan amar a alguien más o se den cuenta de que solo entre ustedes dos pueden organizar una relación importante y de largo plazo. La distancia siempre ayuda a ver el panorama general. Pregúntate si te ves con ella para ir a algo más o si te llama más la atención empezar a salir con alguna otra mujer.