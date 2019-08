Ordenar la casa ayuda a disminuir el estrés

MÉXICO. La serie “¡A ordenar con Marie Kondo!” ha fascinado a los hogares al mostrar el disciplinado método de su protagonista japonesa, que comienza por apilar toda la ropa en casa para seleccionar y quedarse solo con la que provoque alegría.



Además, científicos aseguran que tener una casa ordenada repercute en un espacio libre de estrés. El método de Kondo empieza por depurar las ropas del armario, apilándolas y seleccionándolas, después los libros, y lo acumulado en la cocina, en el garaje, dejando para el final lo que tiene un valor emocional.



Conozca algunos consejos de Marie Kondo:



1. Elija un espacio o categoría a depurar. Un espacio puede ser un cajón o un clóset. Una categoría pueden ser libros, ropa o adornos.



2. Saque todos los objetos del espacio o categoría que eligió. Una buena idea es colocarlos en el suelo para que pueda tener una vista panorámica de las cosas que posee.



3. Tome cada pertenencia y cuestione: ¿de verdad lo necesito?, ¿lo he usado recientemente?, ¿qué perdería/ganaría si lo dejo ir?, ¿le agrega valor a mi vida?, ¿lo conservo por miedo o apego?



4. Decida si mantiene ese objeto o lo deja ir.



5. Asegúrese de sacar de su casa todas las cosas que ya no quiere. Puede donarlas, venderlas o reciclarlas.



6. Acomode las pertenencias que decidió conservar.



7. Repita el proceso. Es probable que en la primera depuración haya conservado cosas que quizá no debió.