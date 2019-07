Hola, Doctora Corazón. Soy casada desde hace casi siete años, tengo 24 años y a mi marido le gusta tener conversaciones atrevidas con otras mujeres y le gusta ver pornografía; eso a mí me molesta y ya se lo he hecho saber. Ahora quisiera decirle lo que quiero, qué necesito, que me enamore, y no porque tenga a alguien más, pero tengo miedo, ya que muchos hombres me buscan en redes sociales.

Hasta me los encuentro en mi día a día, pero mi suegra me checa hasta con quién hablo por teléfono cuando su hijo no está. Soy joven, bonita de cara y cuerpo a pesar de tener un bebé, pero no sé qué hacer, me siento triste, deprimida y reprimida.

Samara, 24 años



Respuesta

Querida Samara, estás viviendo la consecuencia de haberte casado a los 17 años, y si el papá de tu hijo tiene la misma edad, pues los dos se quedaron con la primera persona que se cruzó en su vida y hoy los dos saben que no son el todo para el otro, especialmente si al papá de tu hijo le enseñaron que él puede hacer lo que quiera sin importar los sentimientos de su esposa.

Te recomiendo que hables seriamente con el papá de tu hijo y le digas que te sientes triste, deprimida y reprimida para que él se dé cuenta de que no está cuidando la relación contigo y que no has dejado de ser atractiva para otros hombres, aunque tú no los busques. Y si es muy complicado que lleguen a acuerdos que los hagan felices a los dos puede serles de ayuda acudir a terapia de pareja.