Síntomas del cáncer de ovario que toda mujer debe conocer

El fallecimiento de la actriz mexicana Edith González nos recuerda lo vulnerable que somos las mujeres ante los cánceres de nuestro sistema reproductivo.



La actriz fue diagnosticada en 2016 con cáncer de ovarios y un año más tarde entró a remisión, pero perdió su batalla contra la enfermedad la madrugada de ayer.



Las señales tempranas del cáncer de ovario con frecuencia se confunden con problemas menos graves, lo que hace que sea menos probable que el tratamiento resulte exitoso. El cáncer de ovario se conoce como un “asesino silencioso”.



Esto se debe a que muchas mujeres son diagnosticadas demasiado tarde, apuntó el doctor David Fishman, del hospital NewYork-Presbyterian Queens, en la ciudad de Nueva York.



Examen. El frotis de Papanicolaou no ayuda. Esa prueba se utiliza para detectar el cáncer del cuello uterino y no el cáncer de ovario. Una de cada 75 mujeres desarrollará un cáncer de ovario, pero todas las mujeres están en riesgo de la enfermedad.



Propensas. Las que han tenido cáncer de mama u otras formas de cáncer en el pasado o tienen parientes cercanos que los han tenido están en mayor riesgo.



Las mujeres que son diagnosticadas con un cáncer de ovario antes de que se haya propagado tienen una supervivencia a cinco años del 93 por ciento, han encontrado los investigadores, pero la detección del cáncer de ovario es difícil y con frecuencia se retrasa.



Las mujeres con las mutaciones genéticas BRCA1 y BRCA2 tienen un riesgo más alto de cáncer de ovario, y el riesgo de todas las mujeres aumenta con la edad.



La mitad de todos los cánceres de ovario se diagnostican en mujeres a partir de los 63 años de edad.



El uso a largo plazo de pastillas anticonceptivas reduce el riesgo de cáncer de ovario en más o menos un 50 por ciento, según un comunicado de prensa del Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York.



La extirpación de las trompas de Falopio es el mejor medio de prevención del cáncer de ovario, pero no es adecuado para todas las mujeres.



Las mujeres estériles, obesas o mayores de 70 años también tienen un riesgo más alto.



Las elecciones de estilo de vida importan. Ciertas elecciones de estilo de vida se relacionan con un riesgo más bajo de cáncer de ovario. Incluyen seguir una dieta saludable baja en grasa, dar a luz y usar anticonceptivos.



Someterse a una ligadura de trompas o a una cirugía preventiva para extirpar los ovarios y las trompas de Falopio también puede reducir las probabilidades de desarrollar un cáncer de ovario.



El cáncer de ovario en etapa inicial es muy tratable, por eso te aconsejamos someterte a controles médicos anuales.



Síntomas en etapa temprana



- Inflamación en la pelvis

- Mareos

- Dolor de espalda

- Síntomas digestivos

- Dolor abdominal

- Cambios en el período menstrual



Síntomas en etapa avanzada



- Intensos cólicos y espasmos

- Pérdida de peso inexplicable

- Necesidad de orinar frecuentemente

- Estreñimiento



* Si notas estos síntomas durante más de una semana, habla con tu médico y pregunta sobre cualquier problema en los ovarios.

Algunos expertos aseguran que cuando la detección de esta enfermedad es temprana puede aumentar la expectativa de vida en un 95%. Este tipo de cáncer se presenta principalmente en mujeres de entre 50 y 70 años de edad.