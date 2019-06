Gasto oportuno e inteligente

Si este año tu meta es no malgastar tu decimocuarto u otros bonos, estas son algunas recomendaciones de expertos para que tu dinero incluso te dé beneficios.

Según Juan Carlos Martínez, especialista financiero, una buena alternativa, si cuentas con el capital suficiente, son los bienes inmuebles.



Si te falta dinero para la compra, considera endeudarte para estos fines, siempre y cuando no destines más del 30% de lo que ganas a pagar el financiamiento.



Si tu capital oscila entre los 20,000 y 50,000 lempiras podrían resultar atractivas las opciones que diferentes aseguradoras e instituciones financieras tienen con inversión en renta fija a un plazo no mayor de un año.



Si tu capital es bajo, ahorra con instituciones financieras. De hecho, Martínez mencionó que si lo utilizas para saldar una deuda o dar el enganche de un carro o para iniciar un negocio, siempre será buena elección. Si piensas utilizar tu decimocuarto para abrir un negocio, asesórate con expertos porque tendrás que incorporarte a un nuevo régimen para pagar impuestos.



Un buen comprador no es aquel que puede adquirir más, sino aquel que compra mejor. Y para ser un buen consumidor te recomendamos centrarte en tres factores fundamentales: presupuesto, forma de pago y comparación de precios.



Dependiendo de los artículos a comprar te recomendamos que si es un electrodoméstico grande lo compres a meses sin intereses, pero que si es algo más barato veas la posibilidad de comprarlo al contado. Una vez establecido el presupuesto y las prioridades de compra, se debe realizar una detallada comparativa de precios.



Forjar una cultura de previsión y planeación es vital para esta época. Toma en cuenta las recomendaciones:



1. Planifica. ¡Haz un presupuesto! No se trata solo de registrar lo que ya gastaste, señala la especialista, sino de programar las compras antes de efectuarlas.



2. Cuida tu dinero. Aunque resulta tentador gastar tu decimocuarto en cuanto lo depositan, es recomendable que proyectes con anticipación qué harás con el dinero que recibes durante este mes. Por ejemplo, puedes decidir entre usarlo para pagar deudas, algunas vacaciones para el próximo año o incluso es viable considerar este ingreso para el ahorro.



3. Verifica precios antes. No esperes hasta el último momento para comprar, pues no podrás comparar previamente los precios para encontrar el mejor punto de venta. Si ya tienes claro que deseas comprar, cotiza en varias tiendas antes de comprar.



4. Fondos de inversión. Si has decidido invertirlo, un fondo puede ser útil para un viaje, la educación de tus hijos, remodelar tu casa, entre muchas otras posibilidades. Decide qué cantidad aportarás para iniciar tu inversión y el plazo que más te conviene. Recuerda que, entre más grande sea tu meta, mayor será el plazo de tu inversión.