Esposo se divorcia y quiere pelear la custodia de sus hijos

Tengo 38 años y me acabo de separar de mi esposa. La abogada dice que los niños se deben quedar con ella y en la casa que yo compré con mucho esfuerzo. A mí me parece muy injusto, pues nos separamos porque ella me fue infiel, no yo. Además, tengo que pagarle la mitad de lo que gano. La verdad creo que ella hizo un negocio redondo, tiene a un tipo que la mantiene y le da casa, y a otro que la consiente y se acuesta con ella, mientras que yo me tengo que matar en la chamba para darles el dinero y además con la pena de ser un cornudo. ¿Por qué las leyes son así?

¿Qué puedo hacer para tener la custodia de mis hijos? Ella es un mal ejemplo para ellos. Roberto, 38 años



Respuesta

Querido Roberto, también tendrías que haber tenido un abogado para probar la infidelidad de la madre de tus hijos y pedirle al juez que evalúe lo que dices. Tú eres el que mantiene y el otro es el que se divierte en tu casa.

Te recomiendo que acudas a terapia para que saques tus emociones negativas y retomes el control de tu vida, haciendo de lado lo que hizo la madre de tus hijos, pues si no vas a volverte un hombre muy amargado y un papá enojado. Comprendo tu dolor y enojo, pero no te quedes con ellos, sácalos de tu cuerpo. Ve a terapia para que seas un hombre feliz a pesar de lo que ha ocurrido.