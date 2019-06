El calzado ideal para niñas y niños

Un calzado inadecuado puede dañar los pies de los niños, por lo que expertos desaconsejan a los padres intentar ahorrar en sus compras o dejar que los hijos elijan según la moda.



"Lo ideal es que les compren zapatos de suela de piel y no de goma u otros materiales. Esta suela permite que el zapato sea más firme y es menos factible que se resbalen", dice Flora Ojeda, ortopeda y traumatóloga. Además, el tacón debe de ser recto.



"Muchos de los calzados de los niños tienen media lengüeta a la altura del tacón, lo que provoca que caminen hacia dentro y se pueden torcer la tibia", advierte la especialista.



Sobre la horma, recomienda evitar los modelos puntiagudos y preferir los más anchos de la parte de adelante para favorecer el desarrollo correcto de los dedos. "La parte de atrás, donde va el talón, no debe ser muy bajita porque luego andan chancleando".



Los padres, además, deben buscar que los zapatos tengan arco en la plantilla y que no sean de plástico para que no suden los pies.



Las niñas no deben usar tacones, porque el músculo a la altura de la pantorrilla se acorta y pierde elasticidad, lo cual provoca inflamación en el tendón de Aquiles.

Verenice Islas, gerente de marca de Tommy Hilfiger, indica que es fundamental que los papás compren zapatos con la talla correcta.



"De preferencia deben llevar siempre al niño para que se los pruebe. Hay muchos papás que los compran sin que sus hijos se los prueben", refiere. Aconseja comprar zapatos con agujetas o trabillas para contener el pie dentro del calzado.