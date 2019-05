Aclara tus dudas sobre el virus del papiloma humano

La mayoría de las personas tiene el virus del papiloma humano (VPH), pero no lo sabe, ya que no se manifiestan síntomas y la infección desaparece sola, sin dejar secuelas.



En otros casos, el virus permanece latente y se desarrolla más tarde, incluso pueden pasar años. Es uno de los más frecuentes del mundo y sobre él existen muchos mitos y cuestionamientos, y hoy aclaramos los más comunes:



¿Solo se transmite sexualmente?

Verdadero, por ello se considera una enfermedad de transmisión sexual.



¿Las vacuna contra VPH se aplican solo en niñas menores de 10 años?

No necesariamente, se puede aplicar incluso en adultas. El principal punto es obtener su mayor utilidad, las niñas menores quienes aún no han tenido vida sexual activa y no han estado expuestas al virus se benefician más. Pero es posible estar expuesta a algunos de los diferentes tipos del virus, los cuales no se consideran cancerígenos y beneficiarse con la vacuna, ya que esta solo actúa sobre los tipos del virus que son oncogénicos o cancerígenos.



¿Las vacunas pueden ser administradas al mismo tiempo que otras vacunas?

Es preferible no. Es más prudente espaciarlas, recuerde que puede haber efectos no deseados y es importante saber cuál vacuna los produce.



¿Los varones se pueden vacunar?

Sí pueden, de hecho existe el cáncer de próstata, el cual también está relacionado con el virus.



¿Si tengo VPH significa que tengo cáncer?

No necesariamente. Existen más de cien tipos diferentes de virus del papiloma humano, no todos son oncogénicos o cancerígenos.

Dr. Alex Wolozny, ginecología y obstetricia



Síguelo en Facebook: Centro de Endoscopía Ginecológica.

Consultorio: Hospital Cemesa, San Pedro Sula. Teléfonos: 2556-4456/ 2556-5514/ 9982-9619