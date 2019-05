Descubre infidelidad de hace 23 años

Doctora Corazón, ¿crees que se puede perdonar una infidelidad, aunque hayan pasado años? Hace unos meses me enteré de que mi marido tiene un hijo, de 23 años, con otra mujer. El impacto fue tremendo para mí porque justo tenemos una hija de esa edad. Quiere decir que él tuvo dos hijos casi al mismo tiempo, pero con diferentes mujeres. Mi primera reacción fue correrlo de la casa, ya después regresó, pero casi no le hablo ni le hago de comer, ni nada. Mis hijos, que ya son adultos y tienen hijos, me dicen que lo perdone, que lo que pasó fue hace muchos años y no vale la pena acabar con un matrimonio de 35 años por eso. No sé qué debo hacer. ¿Qué consejo me das?, ¿me divorcio o sigo con él?

Martha Esther



Respuesta

Querida María Esther, ya te divorciaste. Aunque no hayas firmado un papel que disuelva el matrimonio, tú ya no eres la esposa que fuiste para él. Dices que no le hablas ni haces cosas para él… ¿en serio así quieres pasar los años que te quedan de vida?, ¿enojada todo el tiempo por un pasado que no puedes cambiar?, ¿amargada?, ¿cobrando una deuda el resto de tu vida?

Te sugiero que acudas a terapia para que te deshagas de todos los sentimientos negativos que están afectando tu vida. Y tal vez cuando los resuelvas podrás decidir en conciencia, y sin enojo, cómo quieres vivir los años que te quedan de vida, independientemente de lo que opinen tus hijos. Este es un tema que tienen que resolver el padre de tus hijos y tú.