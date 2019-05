Nory Collins, 'la gran jefa' de 'Mommy & Tribe'

Rodeada de variedad de plantas y hermosas flores de Angeli Gardens comenzamos nuestra cita con Nory Collins.



Conocida como “la gran jefa” de Mommy & Tribe, Nory en poco tiempo se ha convertido en una figura influyente en redes sociales gracias a su proyección social y altruismo. Es la líder de un grupo cerrado en Facebook que desde su creación ganó inmediata popularidad. Ella se describe así misma como “una mujer realizada, feliz".



"Soy mamá de dos niñas, Romina y Gimena, y soy abogada, pero mi verdadera pasión la encontré en el voluntariado”.



“El voluntariado es tan importante para mí desde que fue mi mejor terapia para superar mi divorcio”. Confiesa que si no se hubiese divorciado jamás hubiera nacido Mommy & Tribe, donde ha podido ayudar a miles de personas.



A los 8 años fue reina infantil de San Pedro Sula y desde entonces tenía claro su destino. “Recuerdo que en mi discurso de agradecimiento dije que mi sueño era poder ayudar a los niños y a las personas que necesitaran de mí”.



“Con el tiempo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de poder servir, ser voluntaria y encontré mi pasión”.



"Mi labor de voluntariado empieza a través de un bingo a beneficio de una muchacha que estaba en Tegucigalpa, tenía cáncer. Fue en el 2016, tenía 30 años, y con dos niñas bebecitas, me sentí muy identificada con ella. No la conocía, yo vivía en San Pedro Sula y desde aquí le organicé un bingo y gracias a eso ella pudo operarse y se hizo todo lo que necesitaba hacerse".

"Cuando toca andan conmigo sirviendo y eso es la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijas, es darle el don del servicio, de la bondad y la nobleza, el servir a los demas".

"Bendito Dios, ahorita está con sus niveles tumorales muy bajos y confiando en el señor que haga la obra."



Sus inicios. “Mommy & Tribe nace el 20 de julio de 2017 porque siento la necesidad de crear un espacio para la mujer hondureña, tanto dentro del país como fuera de él. Es un espacio donde podés encontrar todo tipo de apoyo en cualquier área de tu vida, como madre, como mujer, hija, esposa, y ha sido de mucha bendición”.



No solo es exclusivo para mamitas, también pueden agregarse solteras. “El nombre surge después de leer un artículo sobre ‘la tribu de las mujeres’, y trata de que todas tratamos de tener nuestra tribu, que son nuestra mamá, nuestras primas, tías y hermanas. Son las que te permiten cumplir con todos tus roles, puesto que debemos admitir que no lo podemos hacer solas”.



Con el tiempo, las mismas integrantes del grupo empezaron a autodenominarse “las indias” y la nombran a ella como “la gran jefa”.



Fue a raíz de Mommy & Tribe que Nory identifica otras necesidades en su comunidad virtual y de forma paulatina fue creando otros cinco grupos. Entre todos son ya una hermandad de 30,000 seguidores.



Después de Mommy, el siguiente que surge con el fin de apoyar a las mujeres emprendedoras es Tribu Market. "Es un medio de publicidad y compra ventas de todas nuestras "indias"".Dando paso luego a Cooking with the tribe, donde se comparten recetas de cocina.



Sin embargo, para las solteras y sin pareja también existe un página, se trata de Dating The Tribe.



“Es nuestro único grupo unisex, es un grupo de solteros y ya vamos por cinco bodas”, cuenta orgullosa Collins.



“Luego empiezo a ver que la mujer tiene una necesidad de poder hablar sobre el sexo. Entonces surge Sex & the Tribe, un grupo específico para tratar estos temas.



Pueden ingresar casadas o solteras. Lo importante es que sea de mentalidad abierta, que no tenga tabúes y con tolerancia”, explica. Finalmente nace Fitness & Tribe, para que las mujeres puedan apoyarse y motivarse unas a las otras.



“A través de Fitness & Tribe hemos hecho cosas maravillosas, mujeres que han decidido cambiar sus vidas, que han decidido cuidar su salud, van juntas al gimnasio y, bueno, yo soy un ejemplo de ello, ya voy con 25 libras menos”.

"Como mamá soy divertida, flexible, si tengo un carácter muy fuerte, no soy expresiva, no soy juguetona, no soy de tirarme al suelo a jugar con mis hijas, tal vez lo resienten un poco pero no es mi estilo, pero si soy muy amiga de ellas".



Sobre sus reservas de admisión nos explica: “Los grupos son secretos por el tema de que nosotros hacemos la verificación de perfiles, porque hay que ver quién ingresa, que no sean perfiles falsos, que no sean hombres. Para entrar tiene que agregarte una amiga”. No obstante, Nory reconoce el apoyo invaluable que recibe.



“No podría sola, sería muy egoísta de mi parte decir que todo esto lo hago yo. Tengo atrás de mí a mujeres maravillosas que desde el inicio me han apoyado. Son mis amigas en quienes confío a ojos cerrados y me ayudan en la administración de los grupos”.



El liderar esta hermandad de mujeres “es una bendición. Mucha gente me dice: ‘¿cómo haces?, yo me hubiera vuelto loca’.



"Son muchos grupos, porque en realidad requiere mucho tiempo, mucha organización y mucha entrega, pero he podido ver la bendición que ha sido la creación de Mommy & Tribe. He podido ver que hemos sido un canal de ayuda, un canal de muchísimo voluntariado a beneficio de muchas mujeres, niños y hogares todos los días”.



“Ayudamos todo tipo de causa. Si Dios me permite mi sueño, tendré mi fundación y será para niños en riesgo social y mujeres que sufren de violencia doméstica”.



"A través del grupo me he podido dar cuenta de mucha necesidad que hay, que hay mucha violencia doméstica y la mujer no es capaz de dejar su casa porque no tiene a donde ir, porque no tiene apoyo de sus papás, porque tenemos la cultura del silencio, porque no estamos acostumbrados a denunciar; nos sentimos culpables, nos da pena, porque nos da miedo y a través de eso aguantamos y toleramos un círculo de violencia que es muy difícil de romper, pero ese es mi sueño, tener mi fundación y ayudar a más personas."



Recientemente hicimos “nuestro primer Taller de emprendimiento y empoderamiento de Mommy & Tribe. Fue maravilloso, gracias a la Cámara de Comercio e Industria de Choloma, el grupo Crearte; estoy muy agradecida. Fue una tarde llena de emociones, llena de cambios, y quienes entraron allí no salieron iguales. Lloramos, bailamos, aprendimos y perdonamos también, fue una tarde de muchísima bendición. Vienen muchos más talleres y, si Dios lo permite, viene el Bazar de Mommy & Tribe los domingos, siempre aquí en San Pedro Sula”.



Sobre el rol que tienen los “influencers” en nuestro país aconsejó: “Es tan importante que si sabes que tenés algún tipo de eco en la sociedad, que tenés personas que te ven, que te escuchan, tenés que ser constructivo; pero no se tiene que ser falso."



"Hay quienes criticaron la campaña #Nomás, es bien fácil juzgar desde el otro lado, vos no sabés lo que es estar allí. Además, por la ropa que yo me vista no le da derecho a un hombre de violarme, como yo decida andar en la calle, a nadie le da derecho de violarme; si me tomo unas copas con mis amigas, no les da derecho de violarme; por la música que yo escuche no les da derecho de violarme y hay que decirlo. Y si sos un 'influencer' trata de ser una influencia positiva, de hablar de cosas que todo mundo calla por miedo o por cultura."



"En mi papel me siento muy orgullosa, puede sonar muy egocentrista, pero me siento muy orgullosa de mi trabajo, orgullosa del camino que he recorrido, orgullosa de todas las personas que hemos podido ayudar, de mis grupos, de mis amigas, de todas las mujeres que conforman la comunidad de Mommy & Tribe, ya que son ellas que lo han hecho posible, no solo yo”.







Proyección: Apoyan todo tipo de causas y recién realizaron su primer taller de emprendimiento y empoderamiento de Mommy & Tribe

Colaboraciones:

Vestuario:

Velvet Boutique

Peinado y maquillaje: Taisha Urías

Cabello:

Jackie Maradiaga

Lugar: Angeli Gardens