Peinados para lucir siempre guapa y a la moda

No importa si no se tiene el pelo muy largo, siempre se puede hacer una trenza. Por la altas temperaturas lo ideal es recogerse el cabello en un moño o en cola de caballo.



Las trenzas son muy versátiles, son ellas se pueden crear looks casuales, formales y hasta deportivos.



Las versiones en boga son aquellas más sueltas, no tan ajustadas para crear peinados de efecto despeonado, como vinchas.



Expertos recomiendan evitar el uso de secadoras o planchas en esta temporada. Un protector térmico es todo lo que se necesita. Para las que les encanta andar el cabello suelto y quieren usar un peinado con trenzas, pueden usarlas en uno o dos mechones. En las fotos de este artículo podemos ver buenos ejemplos para replicar.



Para conseguir que las trenzas duren más tiempo se recomienda usar fijador en crema o spray si se trata de un evento de noche. Las cremas para peinar son también muy útiles.Para eventos formales una trenza francesa o espiga son recomendadas.





Un moño en la nuca decorado con coloridas flores a lo Evan Rachel Wood. Las trenzas dobles a los Bella Thorne o para damas con pelo corto, un look con fila de trenzas parcial.

Linda Cardellini lleva un moño alto con fleco largo con raya enmedio. Flecos cortos, con cola alta trenzada le quita al menos 10 años a cualquiera.