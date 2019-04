Cansado de estar solo y está en busca de compañía

Doctora Corazón, tengo 49 años y estuve un tiempo en Estados Unidos, tengo 11 años de separado, hice lo que pude y me fue bien. Tengo mi ganado, soy productor de durazno. Mis hijos ya tomaron carrera, yo estoy solo y me dan ganas de buscar compañía, pero como estoy enfocado en mi trabajo no me doy el tiempo.

Soy responsable y atento, quiero la compañía de una dama porque me siento solo, pero a veces me animo y a veces no. Espero me dé un consejo de qué hacer, se lo agradecería mucho. José, 49 años



Respuesta

Querido José, pues necesitas promoverte, sal a dar la vuelta a donde hay gente. No te quedes siempre solo con el ganado, porque así no hay manera de que conozcas a la dama que necesitas para hacerte compañía.

Observa a tu alrededor, la realidad es que hay muchas solteras, viudas o divorciadas en todas partes en este país, todo es cuestión de que te abras a las posibilidades y no te quedes encerrado en el rancho; sal a la ciudad, busca otras actividades.

Cuando menos lo esperes llegará a tu vida lo que quieres, pero, insisto, no te quedes solo con el ganado. Y, por último, solo me queda decirte gracias por leerme todos los viernes.