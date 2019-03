Dolido porque ex pareja lo cortó para irse con otro

Querida Doctora Corazón, espero que estés bien. El problema es que hasta hace unos seis meses andaba con una chava, vivíamos juntos, pero ella nunca quiso tener hijos. El caso es que me cortó, me corrió de la casa y ahora me enteré de que vive con alguien más. Incluso me dijeron que está embarazada y me siento bien mal.

Froylán, 26 años



Respuesta

Froylán: la terapia ayuda para superar los duelos como el que estás viviendo. La pérdida de una pareja, de un estatus de vida (vivir con ella), de cambiarte de casa, todas esas situaciones son pérdidas y se necesita un duelo y el duelo duele. Ella ya tiene otra pareja y va a tener un hijo, algo que no quería hacer contigo porque no te amaba lo suficiente para ser la mamá de tu hijo. Te aconsejo que acudas a terapia para que saques todo tu dolor y las emociones que puedes estar atravesando por haber perdido una relación que te importaba y todo lo que habías construido alrededor de ello.