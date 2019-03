Trucos de cocina fáciles y rápidos

-Sabías que si almacenas las cebollas en un lugar seco, estas pueden durar de tres a cinco meses, eso sí, tienes que separarlo de las papas porque si no se arruinarán más rápido.



-Al igual que las cebollas, ese viejo refrán de que “una manzana podrida puede dañar el resto de las manzanas”, es muy cierto.



- Mantén los champiñones en una bolsa de papel en vez de una de plástico y así durarán más tiempo.



-Meta la panita de helado en una bolsa de plástico, trata de sacarle todo el aire antes de guardarlo en el congelador. Esto hará que el helado mantenga la consistencia suave y cremosa que a todos nos gusta.



-Hiciste ensalada con lechuga y no se la comieron toda... para guardarla, prueba poniendo un pedazo de papel toalla sobre la ensalada y luego tapa el recipiente con plástico, ¡te durará toda una semana! (asegúrate que la lechuga esté lo más seca posible antes de guardarla).



-Si envuelves el tallo de un racimo de bananos en envoltura de plástico harás que estos duren de 3-5 días más de lo usual.



-¿Alguna vez has tirado a la basura un bote de miel porque se cristalizó? La cristalización es un procedimiento natural y no es dañino; puedes recuperar la miel poniendo el bote en una olla con agua caliente para que se caliente...se mantendrá suave por mucho tiempo.



- La razón por la que el pan se endurece al calentarlo en el microondas es porque necesita humedad. Para poderlo calentar sin tener que comerte una piedra, humedece una toalla y ponla sobre el pan...Esto mismo lo puedes hacer con las tortillas.



- Y si cocinaste un rico asado y en la noche quieres calentarlo, solo tienes que meter una taza de agua junto a la carne dentro del microonda y así evitarás que se vuelva chiclosa.



Recuerda que me puedes escribir a

pashion504@gmail.com o en la página de

Facebook e Instagram: Pashion by Monica.