En cualquier segundo puede morir. Uno de los camarógrafos del equipo de filmación de plano no puede sostener la mirada a través de la lente: Alex Honnold, de 33 años, apoya el peso entero de su cuerpo sobre la punta de un pie que se aferra a una pared de 975 metros de altura, mientras con las uñas de dos dedos rasguña cualquier saliente para moverse de un punto a otro. Todo el equipo que lo acompaña sabe que los escaladores que han intentado este ascenso free solo -como se le conoce en el mundo del montañismo al ascenso sin protección, arnés o cuerdas- han fallecido. El reto es perfección o muerte.



"Durante años pensé en escalar El Capitán, pero siempre me decía: eso en verdad da miedo", comenta Alex quien entrenó a conciencia para hacer el ambicionado ascenso a la montaña de granito que es la más alta, más vertical y más peligrosa de la Tierra, localizada en el parque nacional de Yosemite. "En cuanto empiezas a dudar estás jodido", declara Honnold en una entrevista y nos da una lección.



Atrás de unos ojos vivos y la sonrisa de niño se esconde un control mental, una serenidad y una confianza propios de alguien muy trabajado y maduro.



En el documental Free Solo realizado por National Geographic, que recibió el Óscar al mejor de su categoría en 2018, llama la atención la actitud y la resiliencia de Alex. Durante poco más de la hora y media que dura el vértigo del espectador, conocemos un poco de su vida.



Resiliencia

Al ver el documental -que te recomiendo- me queda una palabra en la mente: resiliencia física, mental y emocional, que finalmente es la que llevó a este deportista a lograr su meta y la que podría llevarnos a nosotros a lograr las nuestras.



¿Acaso esa palabrita no designa lo más importante que practicar en este mundo tan cambiante? ¿No sería también importante enseñarla a nuestros hijos? ¿Cómo se logra, se nace con ella?



Una vida plena y satisfactoria no depende de la ausencia de experiencias dolorosas o adversas, sino de cómo respondemos ante este tipo de situaciones, logramos crecer con ellas y aprendemos a ser mejores a partir de nuestros peores momentos.



La resiliencia es la capacidad de prepararse, adaptarse y recuperarse de situaciones de estrés, reto o adversidad. Es la capacidad para sanar y avanzar, tener mejor calidad de vida y, en especial, buena salud. El término viene de la física y se refiere a la facultad de un material para recuperar su forma inicial después de soportar distintas temperaturas o una presión que lo deforma. Y si bien hay personas que nacen con más capacidad de resiliencia que otras, es algo que se desarrolla y se aprende. Veamos cómo Alex la aplicó en su hazaña:



Se preparó, se preparó y se preparó. Durante los tres años que entrenó religiosamente tuvo varios accidentes, de los cuales aprendió lecciones.



Tuvo la paciencia y la tenacidad de hacer los ejercicios de rehabilitación, así como la garra para volver a intentar el ascenso con un pie lastimado.



En una libreta llevó un registro de cada paso, cada etapa de la montaña y sus dificultades, para estudiarlos hasta dominarlos.



Se hizo autónomo emocional y físicamente. Sus compañeros comentan que es alguien retraído, callado, frío y franco, pero con la meta muy clara. Vivía en una camioneta con lo mínimo indispensable.



Entrenó a diario su fuerza y concentración, pero también su descanso.

Finalmente, el 3 de junio de 2017 la determinación férrea lo llevó a conquistar a El Capitán, una proeza nunca antes realizada por el hombre.