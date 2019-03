Mi problema es que nunca he tenido novio. La verdad estoy muy desesperada, no sé qué tengo que hacer para conseguir galán. Yo estudiaba y ahora solo trabajo sábados y domingos, y no tengo muchos prospectos. ¿Qué hago?, ¿dejo de pensar en tener novio y me enfoco en bajar de peso?

Andrea, 19 años



¡Hooola!, querida Andrea. Si tienes problemas con tu peso se nota, no por el sobrepeso sino por la actitud que adoptas ante él. Y se nota que no estás cómoda con tu cuerpo porque me dices que es algo en lo que podrías enfocarte, en vez de estar desesperada por tener novio. Entonces, te recomiendo que primero te sientas cómoda contigo misma, si logras amarte a ti se nota y eso atraerá la mirada de algún chico al que le llames la atención, pero, insisto, primero tienes que sentirte cómoda en tu propia piel. Si quieres bajar de peso para sentirte más segura, pues pon manos a la obra. Cuida lo que comes y muévete, ya que hay que quemar la grasa acumulada.