Perfumes que toda novia debería usar en su boda

Los aromas tienen la capacidad de quedarse en la memoria por siempre, evocando instantes únicos y despertando las emociones que se vivieron en ese momento especial.



Por ello es tan importante la elección de la fragancia que utilizarán para darse el sí ante el altar, pues es una manera de reflejar lo que sienten el uno por el otro de manera sutil.



Por supuesto, existen más opciones. Seguramente, ya tienes tu preferido. Pero para que el amor también les llegue a través del olfato, aquí les presentamos algunas propuestas perfectas para el romance.



1. Entre flores. Si quieres reflejar lo enamorada y alegre que estás, nada como la mezcla de lavanda, peonia y jazmín de Mon Guerlain Florale, un aroma fresco que además incorpora destellos de mandarina y limón con una dosis de vainilla.

Mon Guerlain Florale



2. Toque de pasión. Seductor y misterioso, Narciso Rouge es la fragancia que Narciso Rodríguez propone para las novias de corazón intenso que buscan proyectar un aire de audacia, pues incluye rosa de Bulgaria e iris, con una base amaderada.

Narciso



3. Un amor actual. Pensando en los romances de la era moderna, Emporio Armani presenta Because It’s You, con frambuesa, neroli, rosa y vainilla. Además, podrán complementarse, pues tiene su versión masculina, llamada Stonger with you.