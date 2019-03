“Mi hija sufre de violencia en su hogar y quiere divorciarse”

Mi hija tiene 5 años de casada y una niña de 3 años, pero el otro día me salió conque se quiere divorciar. Dice que su marido es un flojo, mantenido y que además le ha pegado. Mi hija hasta se enojó conmigo porque no estoy de acuerdo en su separación, ella se casó por la iglesia. ¿Verdad que está mal que la gente se divorcie? Josefina



Respuesta

Buenas tardes, lamento no estar de acuerdo contigo. No es normal la violencia. Ninguna persona debe pegarle a otra, y menos si se supone que existe un lazo de afecto. Ese viejo dicho “si no me pega no me quiere” es totalmente equivocado.Así que si tu hija no quiere quedarse al lado de un hombre que la maltrata, lo mejor que puedes hacer es apoyarla para que se aplique y se haga cargo de ella y de su hija. Hoy las mujeres están aprendiendo que nadie debe violentarlas o maltratarlas.