Mujer casada se siente confundida por el ex que regresó

Acaba de aparecer el que fue el gran amor de mi vida en el colegio y me encuentro con la sorpresa de que aún sigue soltero y quiere regresar conmigo.

La verdad es que estoy muy emocionada con esta noticia, solo que tengo un pequeño problema ¡Soy casada! Y no sé qué hacer. Dime, ¿me vería muy mal si dejo a mi esposo, a quien en verdad quiero, pero el otro es el amor de mi vida? Tatiana P.



Respuesta

Querida Tatiana, lamento informarte que ese amor de tu vida es tu amor adolescente y que los sentimientos no renacen, los recuerdos sí. Entonces, tómate una píldora de ubicatex y date cuenta que al ver a tu amor del colegio lo que añoras es lo que viviste entonces, lo cual no puedes revivir, ya que ni él ni tú son las mismas personas.

Tú eres una mujer casada y él, solo él lo sabe, pero si no se ha casado es porque no ha querido, no por esperarte a ti. En fin, tú sabrás si quieres arriesgar tu matrimonio y perder el esposo a quien dices querer, por tu ilusión de adolescente.