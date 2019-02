Desde hace dos años mi esposa no quiere tener intimidad conmigo, dice que no le apetece, que la menopausia y muchos argumentos más.

La verdad es que le he dado su espacio y todo, pero es algo que me cuesta entender, pues llevamos 35 años de casados. Marco, 61 años



Respuesta

Me apena que a ti no te esté yendo también por la huelga que se trae tu compañera de vida, pero te pregunto, ¿tu esposa ha gozado del sexo en esos 35 años? Si ella no ha vivido en forma gozosa sus relaciones, ¿cómo para que va a querer el mismo numerito 35 años después?

Sí, es verdad que la menopausia afecta el deseo sexual, pero para recuperarlo existe tratamiento, pero hay que ir al médico. ¿Qué has hecho para seducirla de nuevo? Te sugiero que tomen algunas sesiones de terapia de pareja y juntos recuperen el entusiasmo.