¡Ay Jesús, María y José! le gusta vestirse de mujer

Hola Doctora Corazón, ¿cómo ha estado? Espero que todo bien. Lo que pasa es que a mí me gusta vestirme como mujer. A mí mujer le gustó verme vestido así. Mis papás me vieron así vestido y me aceptaron; además, en la fiesta los hombres se me quedaron viendo mucho. Hasta la fecha me sigo vistiendo de mujer, pero no sé qué es lo que piense usted. Me gustaría su opinión. Gracias.



Respuesta

¡Hola!, querido Jesús, y más que mi opinión, creo que necesitas orientación para decidir si vas a vestirte todos los días de mujer y así vas a ir por la vida, o si solo lo harás a ratos para atraer las miradas de los hombres o si sientes que eres una mujer atrapada en un cuerpo de hombre y te sientes inclinado a relacionarte afectivamente con otro hombre, en fin.

Te sugiero que acudas a un terapeuta para que te ayude a encontrarte a ti mismo.