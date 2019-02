Lo blanco se vuelve negro: lo nuevo en electrodomésticos

Hace tiempo que los electrodomésticos dejaron de ser blancos. Los fabricantes están apuntando cada vez más al negro, sin descartar algunos acentos en tonos fuertes, sobre todo para la cocina.



Los electrodomésticos son una nueva pieza de diseño en el ambiente. Los fabricantes de electrodomésticos vuelven a apostar por el color. No es algo del todo nuevo. Sin embargo, no es algo que se hubiera visto mucho en la cocina o en el cuarto de baño.



La discreción no sólo es posible con el blanco, sino también con el negro, que pisa firme sobre todo en texturas mate, que le dan mayor elegancia. En combinación con algunas partes en acero puede ser ideal para un frente de cocina que estará muy a la vista.



Los electrodomésticos se vuelven cada vez más flexibles. Un ejemplo es la propuesta de Siemens y de Miele, que presentan cocinas sin un sitio fijo para colocar las ollas y sartenes. Los objetos de cocina pueden ser colocados en cualquier parte de la superficie, y eso hace que entren más cacerolas.



Eficiencia energética: Ya se ha logrado un estándar muy elevado. La eficiencia energética sigue siendo todo un tema, pero ya no está tan en primer plano. En general los artefactos ya son muy eficientes.

Un diseño clásico y discreto de Bosch, que presenta todos los electrodomésticos en negro.