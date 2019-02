Coquetea con la delincuencia

Hola Doctora Corazón, lo que pasa es que tengo un familiar que vende cosas indebidas y malas, pero me gustaría ayudarla, solo que no sé cómo. Yo tengo un trabajo, pero me están ofreciendo otro donde ganaría más, pero eso es haciendo cosas malas y no sé qué hacer.

En mi situación familiar las cosas son complicadas; mi padre nos abandonó y mi madre trabaja con mi tía y la verdad la vida está muy difícil. Yo quisiera poder ayudar a mi mamá, pero la verdad es que no sé qué hacer. Necesito tu ayuda. Carol, 15 años



Respuesta

Querida Carol, meterte a ser delincuente no le va a servir a nadie en tu familia, especialmente si terminas en la cárcel o si te matan o si te violan. Andar haciendo cosas malas tiene una consecuencia.

No es la mejor vida que puedes escoger, y no sé qué tan compleja sientas que sea tu existencia, pero entrarle a ser una criminal no es la respuesta para vivir mejor. Prepárate en algo para que obtengas un mayor ingreso, la ignorancia no paga mucho. Aplícate mi niña.