Paso a paso para maquillarte en cinco minutos

La piel bien cuidada es protagonista ahora más que nunca, es por ello que el maquillaje súper natural sea su mejor cómplice. Solo lleva corrector y base en algunas partes del rostro.



Entre menos base y menos corrector es mejor, solo se cubren algunas imperfecciones y el contorno es solo para bronceados.



Para realizarte este paso a paso de maquillaje natural necesitas: 1 paleta de sombras en tonos cafés, 1 paleta de contorno, 1 sombra pigmentada dorada, iluminador, blush melocotón, labiales rosa y café, encrespador y rímel.



El primer paso es peinar las cejas. No las dejes tan marcadas. Está en tendencia sombrear, de manera que se vean pobladas. El primer paso es aplicar el corrector. Se usa primero para poner la sombra y se esparce.



Luego con una brocha sellamos el párpado para aplicar la sombra. Este maquillaje no lleva ni cinco minutos hacerlo.



Agarramos polvo de contorno café y lo aplicamos en nuestra cuenca. Difuminamos, a modo que eso hace que el ojo no se vea tan cerrado. En este caso todos los tonos cafés se van a ver bien porque tienen las mismas tonalidades de nuestra piel.



Ahora pasamos al pigmento dorado, otras usan sombras; yo prefiero los pigmentos porque la brillantina hace que resalte más el ojo. El punto es que la sombra se vea difuminada. Colocamos el color sin irnos tan arriba, sino hasta donde nuestra cuenca lo permite. Ahora con la misma sombra de transición difuminamos.



Las pestañas postizas no se usan para este tipo de maquillaje, ya que el objetivo es vernos nosotras mismas. No transformarnos con el maquillaje.



Una vez terminado el maquillaje de ojos se retiran los excesos con toallita húmeda.

Seguimos sellando con polvos traslúcidos la zona T o donde sienta que tiene más grasa. Para darle calidez al rostro se difumina ligeramente el contorno.



Se perfila la nariz y se aplica un blush con brillo en tono melocotón. Luego seguimos con el iluminador en las zonas altas del rostro.



Se encrespan las pestañas antes de usar rímel. Finalmente, pintamos los labios combinando dos tonos: labial rosa y café.

Síguela en Instagram: @celestelezamamua