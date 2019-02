Endeudado a los 17 años

Hola Doctora Corazón, el problema es que tengo muchas deudas porque como me junté con una niña, pues gasté, y a ver si no viene su madre a reclamarme. Por favor, deme el consejo que me tiene que dar, muchas gracias. Santiago, 17 años



Respuesta

¡Hola!, querido e inconsciente Santiago, dos menores de edad juntos, ¿qué esperabas que pasara? Y, por otro lado, ¿acaso la muchacha se fue contigo sin el consentimiento de su mamá?



Déjame decirte que la señora estaría en su derecho de reclamarte porque su hija, si es menor de edad como tú, aún depende de ella y podría llevársela de tu lado si quiere. Si dices que estás endeudado pues no tienes más remedio que pagar esas deudas.



¿Pediste prestado? tienes que pagar, los préstamos se pagan, no son un regalo. Necesitas ordenar tu vida, ¿a qué le tiran dos adolescentes endeudados?, ¿cuál es el plan con la chica? Los dos deberían estar estudiando o aprendiendo algo que les sirva para vivir el día con día. ¿Qué hacen juntos o para qué están juntos? Ojalá lo sepas tú y lo sepa ella para que puedan tener una vida de pareja saludable y funcional, donde aprendan a vivir con el ingreso que tengan y no en medio de deudas.