No postergues tus deseos de cambio

Con el inicio de 2019 una nueva etapa comienza recargada de metas, sueños e intenciones por cumplir, así que si buscas una progreso a nivel personal, hay algunos aspectos que son infalibles en tu búsqueda a la prosperidad.



Las pequeñas y continuas acciones te llevarán a despejar tu mente, también, te focalizarán en temas prioritarios y te harán redescubrir la importancia de tu cuidado personal a nivel físico y mental.



Por ello, te dejamos una lista con opciones saludables para que tomes en cuenta. Recuerda que es importante seleccionar los que empaten con tus necesidades y estilo de vida, pues así te sientas realmente motivada a cumplirlos.



1- Esencia fit. Si quieres recuperar tu figura, enero es ideal para comenzar, ya que en diciembre es común subir algunos kilitos. Un buen truco es pagar un plan anual en el gimnasio para que te sientas comprometida a ir mes con mes.



2- Siempre en forma. Aunado a la rutina de ejercicio es importante que acudas con un nutriólogo para que te haga un plan alimenticio personalizado. Podrán trabajar zonas específicas en las que busques una mejora.



3- ¡Hidrátate! Lleva contigo un termo con agua simple o infusiones de té que te hagan sentir despierta y llena de energía. Notarás avances en tu cutis, pelo y estado de ánimo.



4- Rostro de 10. Así llegues tarde a casa o te encuentres muy cansada nunca vayas a dormir sin limpiar tu rostro. Evitarás que se formen puntos negros, manchas y líneas de expresión.



5- Menos es más. Una tendencia que destacó en el 2018 y que continuará es el maquillaje natural, las sombras pesadas y aditamentos como pestañas postizas quedarán destinados para ocasiones especiales. ¡Libérate de excesos!



6- Bella y durmiente. El ritmo veloz de la vida propicia que no descanses bien, así que aléjate de tus dispositivos electrónicos una hora antes de ir a dormir. Reposarás plenamente y podrás recobrar pláticas amenas con quienes te rodean.



7- Tiempo para ti. Reserva un día al mes en el que acudas a un tratamiento de belleza. Un peeling, pedicura, microdermoabrasión o una limpieza de rostro profunda son excelentes elecciones por las cuales tu yo del futuro te felicitará.



8- Come sano. Evita las bebidas gasificadas y no omitas comidas, deberás hacer tres al día como mínimo o agregar colaciones entre ellas. Agregar a tu dieta algas como la espirulina te ayudará a reducir grasa y prevenir enfermedades.



9- Intenta algo nuevo. Prueba aquello que siempre quisiste hacer y nunca te atreviste, como un nuevo tono de cabello o corte de cabello. Acude con un experto que estudie tu rostro para no errar.



9- Adiós al estrés. Visita un spa en compañía de tu mejor amiga o pareja, masajes relajantes con piedras calientes, aromaterapia y procedimientos antiedad son parte de los servicios que ofrecen el hotel Hilton el St Regis.



10- Despídete de ellos. Olvídate de los malos hábitos como fumar o beber alcohol frecuentemente, tus dientes se verán amarillos, y tu piel se verá reseca y rojiza.



11- Salud 360. No sólo acudas al doctor cuando tengas malestares como gripe o fiebre, recuerda que acudir al dentista, dermatólogo y ginecólogo tiene la misma importancia.