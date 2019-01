Lo que se debe hacer para verte más alta

Que tu estatura no sea impedimento para vestirse a la moda y verte elegante. Existen trucosde comprobada eficacia para lograr verte además de alta, guapa!



1. Cuida tu postura corporal. Camina bien erguida con la espalda totalmente recta y los hombros bien colocados, con esto lograrás reflejar una imagen muy elegante y con más altura porque no caminarás con la espalda encorvada y los hombros caídos.



2. Un look monocromático. La ropa puede ser la mejor aliada para que logres verte alta, cuando no quieras usar tacones, puedes optar por usar prendas de un mismo color o de tonalidades semejantes para que luzcas más alta. Los colores oscuros te ayudarán mucho en esta tarea.



3. Faldas y pantalones. Para que tus piernas se vean más largas y estilizadas, utiliza faldas cortas, las que se llevan por debajo de la rodilla te harán lucir más baja. También piedes elegir pantalones de corte recto y procura que el largo de este llegue hasta el tobillo para que potencies la longitud de tus piernas.



4. De la cintura para arriba. El escote en V es ideal para realzar el efecto visual de altura, utilizá en blusas, camisetas o vestidos. De igual forma las prendas con rayas verticales te ayudarán a estilizar la figura. Y si llevas chaqueta o blazer tratá que te lleguen hasta la cintura porque si son largas, harán que tus piernas se vean cortas.



5. Rayas verticales. Son bien conocidas por ser mejores amigas de las chicas de baja estatura. Dan un efecto óptico de una silueta alargada.