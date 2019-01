Le asusta que disfunción complique su relación de pareja

Mi problema es el siguiente. Acabo de conocer a una mujer, con la que he salido varias veces y me llevo bastante bien. Yo soy divorciado, tengo 53 años y podría decirse que no tengo mayor impedimento para iniciar una nueva relación. El problema es que sufro disfunción eréctil y no sé cómo decirle a esta persona que la vida sexual va a ser un tema complicado, pues aunque sigo un tratamiento, no llevo una vida normal. José Guadalupe, 53 años



Respuesta

Querido José Guadalupe, en relación con tu inquietud puedo decirte que en la medida que logres construir confianza con esa persona te será más sencillo hablar de tu situación. Y no te adelantes, estás empezando la relación, y estás asumiendo que la mujer está esperando actividad sexual a la de ya, ¿será así?

Habla del tema con ella, así sabrás a qué atenerte. Y te informo que la actividad sexual no depende solamente de que logres una erección, ya que puedes acariciar toda la piel de la mujer, de los pies a la cabeza.