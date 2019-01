Pone el cuerno y se enamora

Doctora Corazón, necesito tu consejo, el otro día le fui infiel a mi novio, estaba en una fiesta y un chavo se me acercó y la verdad no me aguanté y terminamos en la cama. Yo pensé que sólo me había atraído, pero creo que me enamoré, el problema es que él ya no me volvió a llamar ni nada.

Cuando estoy con mi novio ya no siento lo mismo, de hecho trato de evitarlo lo más que puedo con cualquier pretexto, pero tampoco quiero terminar con él y que el otro chavo no me llame. Estoy muy confundida y no sé qué hacer. La confundida



Respuesta

Querida Confundida, tuviste un acostón, punto. El chavo con el que tuviste sexo no está esperando verte de nuevo. Te gustó el sexo con él (por novedoso, no por mejor), punto.

El chavo no va a buscarte de nuevo para ennoviarse contigo, porque para él no eres confiable porque ya sabe que teniendo novio tuviste sexo con él. ¿Ya te aburriste de tu novio? Córtalo, pero no esperes ver al otro para quien sólo fuiste aventura de una noche. Si no te ha buscado es que no le interesas más.

¿Te queda claro? Espero que este año que inicia te sirva para aprender a no hacer a otros lo que no quieras que te hagan a ti, o sea, engañar.