Auxy Ordóñez, triunfa en España con sus Postres Saludables

Hoy 25 de enero en Amiga celebramos el Día de la Mujer hondureña destacando la carrera de una joven capitalina que desde que se mudó a vivir a España ha puesto el nombre de nuestro país en alto.



Auxy Ordóñez ha logrado destacar en el mundo culinario como bloguer gastronómica; pero también en otros campos, ya que es polifacética.



“Soy mi propia jefa, administradora, cocinera, editora audiovisual, escritora, fotógrafa, cámara, estilista, publicista, youtuber, instagramer, secretaria y todo lo que haga falta para sacar mi ideas y proyectos a flote. La verdad no sé cómo lo hago, pero lo que sé es que me encanta”.



“También trabajo para otras empresas como creadora de contenido gastronómico saludable. Pero este último trabajo lo llevamos en equipo con mi esposo Daniel Herrera desde www.akanko.tv, nuestra agencia de Comunicación Audiovisual desde la que hacemos proyectos de marketing gastronómico, video, fotografía y animación”.



¿Por qué te fuiste de Honduras? "Vivo en España porque necesitaba mudarme a un país en el que me pudiera sentir segura. Lamentablemente sufrí la violencia de primera mano y mi vida se vio comprometida en varias ocasiones".



"Amo mi país y me duele no estar cerca de mi familia, pero ahora para mi lo más importante es mi bienestar físico y emocional. Sé que esta historia se repite una y otra vez con muchos otros compatriotas que dejan el país, pero espero que un día podamos regresar para vivir en una Honduras libre de violencia y de corrupción".

“Hay una frase que me gusta mucho y que aplico a diario en mi vida: Sé el cambio que quieras ver en el mundo”.



Sus comienzos



Su carrera es impresionante y nos hace pensar ¿cómo una experta en marketing online se involucra en el mundo de las recetas? “Muy sencillo, quería perder peso de manera saludable y sin renunciar a mi mayor debilidad: ¡los dulces! Mi historia de pérdida de peso estuvo llena de altibajos hasta el día en que decidí dejar de hacer dietas locas. Simplemente me centré en cuidar mi salud y alimentarme mejor”.



“Encontrar recetas de postres saludables era como buscar una aguja en un pajar. Así que empecé a experimentar con mis postres favoritos intentando hacer recetas con ingredientes más naturales y sin excesos de ningún tipo. Al poco tiempo descubrí que se me daba bien hacer postres saludables y decidí compartirlo de manera oficial en mi blog www.postressaludables.com en 2014”.





"Desde el principio me propuse que cada una de mis recetas no solo tenían que estar deliciosas sino también tenían que parecerlo".



Experiencia



No eres médico en nutrición, pero escribes sobre recetas saludables, ¿alguna vez te han cuestionado sobre eso? ¿cómo te has preparado para llegar a tu nivel de conocimiento?



"Dicen que la práctica hace al maestro. Aunque aún me queda mucho por aprender y descubrir, podría decir que esa ha sido mi escuela en este camino en busca de recetas saludables. Bueno, eso sumado a muchos libros y artículos sobre alimentación saludable e integral que he leído en busca de respuestas."



“Cuando yo empecé hace más de 5 años, no había información sobre repostería saludable, así que me ha tocado investigar mucho, practicar mucho y echar a perder muchas recetas tradicionales intentando convertirlas en algo más sano y equilibrado".

"Aún así considero que me queda mucho por descubrir y aprender en materia de repostería saludable, así que estoy ansiosa por ver qué más puedo lograr”.



“Por otro lado, he de decir que yo no hablo sobre dietas y tampoco recomiendo mis recetas a nadie. Lo único que hago es compartir mis creaciones con el propósito de facilitar a la gente, que está interesada en este tipo de temas, herramientas para empezar en su camino en busca de una alimentación más saludable y consciente”.



En Honduras ha crecido el interés de buscar métodos para bajar de peso, ¿qué consejo le darías al respecto? “Mi consejo es simple, enfocarse en lo importante: la salud. Vivir feliz con energía y sin pretender someterse a los cánones de belleza actuales”.



“Poco a poco fui notando que cuanto más me cuidaba mejor me sentía física y emocionalmente. Entonces entendí que mi cuerpo es lo más valioso que tengo en la vida y que es mi deber cuidarlo y tratarlo lo mejor posible para llevar una vida tranquila y con menos enfermedades”.

Sus libros. En formato impreso bajo el sello de Editorial Planeta (ambos disponibles en Amazon) tiene Postres saludables y boles nutritivos. En formato digital en su web: Galletas y barritas para llevar, Postres saludables sin horno y cenas saludables.



Sus retos



¿Cuáles fueron los principales retos que tuviste que superar para llegar al éxito alcanzado hoy? "El principal reto desde el principio además de todo lo que implica la adaptación de una receta para convertirla en algo más saludable, ha sido desmontar el mito de que lo saludable es soso, es feo a la vista o que es parte de una dieta restrictiva".



"Desde el principio me propuse que cada una de mis recetas no solo tenían que estar deliciosas sino también tenían que parecerlo. Así que he puesto mucho esfuerzo en los estilismos que hago para mis fotografías y vídeos".



"Solo así he sido capaz de llamar la atención de la gente para que le den la oportunidad a mis recetas saludables y para poder competir competir al mismo nivel con los postres tradicionales".

El empoderamiento de la mujer para mí está estrechamente ligado con el amor propio y respeto por una misma. No permitas que nadie te trate injustamente bajo ninguna circunstancia porque ese no es tu deber como mujer".





Verdadero empoderamiento



La frase “empoderamiento de la mujer” está muy de moda, pero para ti en ¿qué consiste el verdadero empoderamiento? “Aunque me gusta que se hable de ello, pienso que muchas veces se toma como eso, ‘una moda’ algo efímero y sin ningún significado profundo o histórico”.



“Para mí el empoderamiento es la lucha diaria que vivimos las mujeres para que no se nos niegue un derecho fundamental: la igualdad. En una sociedad claramente machista es necesario que las mujeres tomemos conciencia del papel que desempeñamos a diario, no solo en la sociedad sino en nuestros propios hogares.



"Hay una frase que me gusta mucho y que aplico a diario en mi vida: “Sé el cambio que quieras ver en el mundo”. Creo que es momento de que las mujeres empiecen a cuestionar su realidad. Por qué hacen lo que hacen en sus casas, en sus trabajos o en su vida".



"¿Es algo que asumes porque quieres, porque debes o porque te lo han adjudicado como algo que debemos cumplir solo por el hecho de ser mujeres? Lavar los platos, atender la casa, hacer la comida, etc. no son tareas que sólo deban llevar a cabo las mujeres sino todos los miembros del hogar. Salvo que alguien tenga alguna discapacidad física, en cuyo caso habrá otras tareas que se puedan desarrollar".



"Cada una de nosotras debemos sentar las bases del empoderamiento femenino en nuestras familias y círculos cercanos. Enseñemos a nuestros hijos, padres, hermanos y amigos que estamos en igualdad de condiciones. Que debemos juntos erradicar las prácticas nocivas y cavernícolas sobre lo que implica ser mujer".



"Es crucial para acabar con la discriminación basada en el género que prevalece en mundo entero. Ese debe ser nuestro pequeño aporte para lograr un gran cambio en el futuro. El empoderamiento de la mujer para mí está estrechamente ligado con el amor propio y respeto por una misma. No permitas que nadie te trate injustamente bajo ninguna circunstancia porque ese no es tu deber como mujer".





Cómo emprender



En Honduras, muchas cabezas de hogar son mujeres, madres solteras, que en su mayoría desean emprender su propio negocio, ¿qué consejos les darías? “Lo primero es que no importa cuál sea el negocio que quieras emprender, lo más importante es que sea algo que te apasione. Eso te ayudará a no rendirte en esos momentos de mayores dificultades”.



“Adapta tu negocio a los tiempos que corren. Debes estar en internet y en las redes sociales porque esa es la ventana hacia el mundo entero. ¡Ya no hay fronteras!”

“Plantéate trabajar desde casa. Así podrás minimizar costos y ser más eficiente con el resto de tus obligaciones como madre soltera. Ese es el futuro. Investiga y mantente al día de las nuevas tendencias del sector que te interesa”.



Sobre en qué aspectos se tienen que preparar las mujeres para tener éxito empresarial en esta era digital, Auxy es contundente: “Creo que es fundamental no estancarse y ser capaz de evolucionar o adaptarse a los cambios que se dan sobre todo en las nuevas tecnologías. Debemos aprender a desaprender y a movernos por diferentes entornos. La tendencia ya no es estancarse en un trabajo para toda la vida, sino moverse y desarrollarse entre diferentes proyectos según lo requiera la situación”.



Una auténtica influencer



Postres Saludables tiene 426 mil seguidores en Instagram, más de 60 mil en Facebokk y 485 mil suscriptores en Youtube, sin mencionar los seguidores que Auxy tiene en sus redes personales. Eres una Influencer, ¿cómo eso ha cambiado tu vida?



"Supongo que podría considerarse algo así. jajaja! Aunque para mí es como tener una familia muy grande que de vez en cuando me encuentro por la calle o mientras estoy en el supermercado. Es divertido, porque siempre me sorprende que alguien me reconozca y se acerque a decirme que ha hecho alguna de mis recetas".



"Lo cierto es que saber que mi comunidad crece cada día me exige mucha responsabilidad porque quiero que el mensaje que se lleve la gente que me sigue sea siempre positivo, reflexivo y que invite al crecimiento personal".





"A finales de Enero estará disponible un curso online de comida fácil y sana para llevar fuera de casa. Y si todo va bien, en marzo sale el curso online básico de repostería saludable”.



Nuevos proyectos



Para 2019, Auxy sigue imparable. “Tengo varios proyectos que espero poder hacer realidad con mucha ilusión, pero sin duda el que más me emociona ahora mismo y en el que más estoy trabajando: la Academia Online de Postres Saludables.”



“Mi idea es poner más herramientas al alcance de los que estén interesados en aprender sobre repostería saludable con cursos que se pueden hacer desde cualquier parte del mundo desde mi página web PostresSaludables.com. En diciembre de 2018 saqué el primero, que ya ha sido todo un éxito: XmasTime -Postres Saludables.



A finales de Enero estará disponible un curso online de comida fácil y sana para llevar fuera de casa. Y si todo va bien, en marzo sale el curso online básico de repostería saludable”.

Auxy es un vivo ejemplo de lo que es una mujer valiente, emprendedora y visionaria. Una millennial hondureña que ha luchado por sus sueños y que tampoco se duerme en sus laureles. Busca dejar huella donde pasa y con la visión de ayudar a otros.

Síguela en sus redes



Pagina web: PostresSaludables.com

YouTube: PostresSaludables y AuxyOrdonez

Instagram: @PostresSaludables

y @AuxyOrdnez