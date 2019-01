Cree que puede ser “virgen” de nuevo con cirugía

Doctora Corazón, ¿es verdad que puedo volver a ser virgen? El otro día estaba leyendo el periódico y vi una nota en la que una cantante se iba a operar para volver a ser virgen.

A mí me interesa, ya que desde que tengo 14 años he tenido una vida sexual bastante activa, 34 hombres para ser exacta, y siento que mi novio actual ya no siente nada cuando lo hacemos, ya no aprieto. Quiero mucho a este chavo y quisiera quedarme con él toda mi vida, pero siento que no lo complazco y que puede dejarme por alguien más joven, por eso quiero operarme. Enamorada, 30



Respuesta

Querida, no puedes volver a ser virgen por la simple razón de que no se puede borrar la historia sexual que has tenido. Lo que sí puede pasar hoy en día es que manipulan los tejidos para que pueda ser más estrecha la vagina luego de haber tenido múltiples parejas sexuales o haber tenido partos vía vaginal.

Y sólo te sugiero que revises tu actitud con tu actual novio porque tú quieres quedarte con él toda la vida, ¿y él? Tú sientes que no lo complaces, ¿le has preguntado? Te recuerdo que las parejas que logran relaciones más profundas y duraderas son las que se comunican y comparten lo que les preocupa o lo que desean. Te deseo un 2019 en el que logres tener intimidad verdadera con tu pareja y espero que sepas que esto no tiene que ver con sexo.