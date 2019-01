Embaraza a prima de su novia

Tengo un grave problema, pues embaracé a la prima de mi novia. La mera verdad es que mi novia no me quiere, no me pela, nunca tiene tiempo para mí. Siempre que iba a su casa a buscarla, nunca estaba. La mayoría de esas ocasiones fui recibido por su prima, quien me trató bien y con la que hubo un clic desde el principio.

Esta chava dice quererme y la verdad es que mi novia ni da señales de algún tipo de cariño. ¿Será prudente que comience algo formal con la prima a pesar de todo? Obviamente del bebé me haré cargo pase lo que pase.Juan, 28 años



Respuesta

Querido Juan, en primer lugar tienes que hacerte responsable de tu decisión, haberte encamado con la prima de tu novia, y no pretender achacar tu acción al desamor en tu relación. Hablas de prudencia, pero la prudencia hubiera sido terminar tu noviazgo y después iniciar una nueva relación.

En fin, las cosas ya están hechas y hay un bebé en camino. Si entre la prima y tú hubo un clic como para no evitar un embarazo imprudencial, pues ahora enfrenten los hechos los dos y revisen si realmente van a poder organizar una relación que les permita ser padres presentes en la vida de su hijo y viviendo bajo el mismo techo.

No va a ser nada sencillo el anuncio de que tendrás un hijo con la prima, pero la verdad siempre es mejor aunque duela.