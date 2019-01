Las ventajas de tener hijos varones

Creo que toda mujer tiene la ilusión de, en algún momento de su vida, tener una hija. Muchas veces creemos que son mas dulces y cariñosas que los hombres y todas pensamos en cuanto se disfruta vestirlas como muñequitas, enseñarles a hacer las cosas que uno mismo ha hecho o por el otro lado que hagan las cosas que nosotras no pudimos hacer…



Sin embargo, muchas desconocen la gran bendición que es tener hijos varones, y sin querer nos podemos sentir mal cuando las cosas no resultan como nosotras queríamos, es por esto que quiero compartirte lo que ha significado para mí mis hijos.



Soy mamá de tres hermosos varones y representan un reto que puede ser bastante divertido.



Es un poco complicado entender las diferencias entre los hombres y las mujeres. Y quiero ayudar a las personas que están en la misma posición que yo.



A los niños arreglarlos es más fácil. Solo necesitas una camisa, un pantalón, un par de zapatos y listo. Medio peinan un poquito y no hay mas que hacer, mientras que las niñas necesitan más cosas, como accesorios, para salir. Asi que la rutina antes de salir de casa se vuelve más caótica.



La ida al baño con los varones es más sencillo, con las niñas hay que ponerlas en cunclillas, limpiar el inodoro...



Con los niños no hay que leer entre líneas, son muy sinceros, crudos, hasta demasiados, pero hablan desde el corazón.



Los varoncitos están más apegados sentimentalmente con las mamás e independientemente de las travesuras mis hijos me garantizan a diario muchos abrazos y bastantes te amos!



Tienes la oportunidad de aportar a la sociedad niños de bien, van a ser personas amables, responsables, respetuosas y sobre todo que amen a Dios porque será él quien les dé la motivación para salir adelante.



Además, tus hijos te dan la oportunidad de formar cabezas de familia que enseñarán los mismos valores que tú les enseñaste a ellos.



Adquieres el compromiso de criar hombres de bien, que le ayudarán a sus esposas en los quehaceres o el cuidado de sus propios hijos; que sabrán cómo se trata a una mujer de la manera correcta, porque es como tú les has enseñado que te deben tratar a ti.



Y que lucharán por hacer feliz a su familia así como tú has luchado. Ni digamos cuando crezcan, ellos querrán protegerte siempre, incluso aún más que a su propio padre!



Te ayudarán a hacer las cosas que tu tal vez ya no puedas hacer y te darán una nuera a la que podrás llamar hija.



Y por último, serás siempre la reina de la casa, con un rey y principitos que siempre te van a llenar de detalles. ¡Que te van a cuidar siempre!





Recuerda que me puedes escribir a pashion504@gmail.com

o en la página de Facebook e Instagram:

Pashion by Monica