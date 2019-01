El accesorio que complementará tus looks este año

Si no te gusta usar cinturón o faja, este año te sentirás tentada a darle una oportunidad a esta desestimada prenda de vestir.



Los modelos con maxi hebillas es una de las tendencias más marcadas del año. El toque de glamur se lo añaden los finos cristales decorativos que grandes marroquineros han diseñado.



Los lazos o pañuelos forman parte de esta moda. Los vemos en múltiples colecciones, así que no te enfoques en solo buscar en nuestras tiendas locales los cintos tradicionales.



Una bella pashmina puede ser utilizada como fajón en un pantalón o marcar la cintura con un bello vestido.



En la moda de hoy, la faja hace usualmente juego con la cartera. Es una sugerencia, mas no una regla.



En 2019 reaparece otra corriente directamente llegada de los años 80. Se trata de cinturones con una correa gruesa con una maxi hebilla.



Así que te recomendamos, si aún no tienes, darle un vistazo al fondo de armario de tu mamá. Si no compra uno con hebilla grande y combínalo en todas las estaciones.