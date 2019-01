Se enamora de “amigo con derechos”

Desde hace años tengo una relación con un compañero de trabajo, él tiene 30 años, y los dos sabíamos que esta relación solo se trataba de sexo; nos veíamos algunas veces al mes. Él es separado, tiene dos hijos a los cuales no desampara. Yo sabía que había reiniciado una relación porque miraba su perfil de Facebook.

Un día, mis compañeros de trabajo organizaron un partido de fútbol y él llevó a su novia y me dolió, me la pasé llorando toda la noche. Al día siguiente le dije que nos viéramos por última vez, y él me preguntó por qué, le dije que iba a iniciar una relación (lo cual era mentira). Fue a mi departamento, pasó lo que tenía que pasar, al terminar me dijo que si podía insistir y le dije que no me gustaba verme con personas que estuvieran en una relación porque me hacían sentir muy zorra, y él me dijo que si era por eso iba a terminarla. Pasó como una semana y media y yo le mandé mensaje, él me respondió que me extrañaba y nos comenzamos a ver de nuevo, pero con mucha más frecuencia. Me he encariñado con él y no sé qué hacer, ayúdame. Patricia, 23 años.



Respuesta

¡Hola!, querida Patricia. ¿Tienes idea a qué se debe que te guste estar relacionada con esta persona que no ha terminado de definir qué onda con su vida? Si estaba tan claro que su relación solo era por sexo, ¿por qué le lloras al hecho de que él tenga novia?, ¿y qué esperas de descubrir que te has encariñado de este chavo?

Tienes que tener en mente que ese compañero de trabajo ha estado casado y tiene hijos, y luego se buscó una novia, por lo cual tú podrías ser un entretenimiento muy conveniente para su doble vida ¿no lo has pensado? Necesitas revisar qué quieres hacer con tu vida, que es la única que puedes organizar, y aclarar tu relación con el treintañero, considerando que sus encuentros para ti ya no son solo un asunto de sexo. Tienes que ser claro sobre lo que esperas y lo que quieres para que resuelvas tu situación con ese hombre.