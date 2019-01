Mi matrimonio es una farsa

Doctora Corazón, creo que a mi esposo le gustan los hombres, pero no se atreve a decírmelo. Tengo dos años con él y algo me dice que nuestro matrimonio es pura farsa para ocultar lo que verdaderamente le atrae. No me preguntes cómo me he dado cuenta porque me daría pena decir que un día lo encontré poniéndose mis calzones. Me dijo que era por mera excitación, que pensaba en mí, pero nada, se sacó unas fotos y se las mandó a un tipo de su trabajo.

La verdad es que no sé qué hacer porque ya lo he cachado varias veces en cosas así y un par de amigas de su trabajo ya me confesaron que anda con un tipo de ahí. Qué me recomiendas hacer. Engañada, 26 años



Respuesta

Si dudas de tu esposo, ¿qué esperas que pase con el tiempo? ¿crees que en algún momento va a gustarte que mande fotos a otros hombres vestido con tu ropa interior?, ¿crees que puedes vivir sabiendo que se besa con otro hombre u hombres? Si tu matrimonio es una farsa, como dices, ¿qué te obliga a quedarte ahí? Tienes todo el derecho a tener una vida donde tengas un marido al que le gustes tú.