Rituales de moda y belleza para un gran 2019

El año llega a su fin y con esto inicia un nuevo ciclo en tu vida. Lograr tus objetivos dependerá en parte importante de tus acciones y tu actitud cada día, pero también hay algunas cosas que puedes hacer para atraer energía positiva antes de emprender esta nueva aventura.



Se trata de pequeños rituales relacionados con la ropa y los cosméticos, que según creencias, te ayudarán a cumplir tus deseos y propósitos. Ya sea que confíes en ellos o simplemente quieras divertirte y ponerle un toque chic a la noche, ¡no pierdes nada con probarlos!



Eso sí, recuerda que lo más importante es limpiar tu mente y corazón, borrar los malos sentimientos y simplemente prepararte para una velada alegre en compañía de tus seres queridos. Recibe el 2019 con mente positiva, espíritu alegre, y mucha esperanza. Ten fe de que los meses venideros vienen cargados con experiencias buenas y lecciones de vida para te hará maduras y crecer como persona. ¡Feliz Año Nuevo!





Vibra positiva

Te decimos cuáles son los rituales que pueden cambiar el rumbo de tu Año Nuevo y a la vez añadirte glamour:



- ¡A estrenar! Para estar en tendencia durante el 2019, asegúrate de usar al menos una prenda nueva la noche del 31 de diciembre, ¡así los espíritus de la moda te ayudarán a lucir siempre chic!



- Sensual ritual. Una de las tradiciones más famosas es llevar ropa interior de colores para atraer la suerte. Para el amor, usa rojo; para el dinero, amarillo; para armonía, blanco y para la salud, verde.



- Sé un trotamundos. Los amantes del fashion también adoran viajar y subir a las redes sus looks en sitios fascinantes. Para que sea un año de travesías y mucho glam, llena tus maletas y a medianoche da una vuelta a la manzana con ellas.



- Atrae lo bueno. Ármate un outfit monocromático de un color asociado con algo positivo. Una buena idea es ir de blanco, pues se relaciona con la salud, la pureza, la tranquilidad y la paz.



- A tus pies. Hay que aceptarlo, aunque no es lo más importante, el dinero sí ayuda mucho. Por eso, hay quienes sugieren colocar un billete dentro del zapato que uses en la cena de Año Nuevo. Claro, ¡elige un modelo muy en tendencia!



- Maquilla tus ojos. Además de que te hará lucir guapísima, en el antiguo Egipto se pensaba que esto evitaba que los malos espíritus entraran por los ojos.



- Toque de canela. Elige un perfume que incluya este ingrediente en su fórmula, pues según creencias, atrae la tranquilidad en el hogar y ayuda a resolver problemas financieros.



- Un buen baño. Antes de arreglarte, métete a la ducha o tina y purifícate. Agrega pétalos de rosas y miel para atraer el amor; sal marina para alejar las envidias y manzanilla para sanar el alma. Además, te sentirás fresca y con la piel muy suave.