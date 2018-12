Escoge a una fiestera y ahora se queja de ella  

Doctora Corazón, tengo 21 años y a los 17 empecé a andar con una chava. A los dos meses nos juntamos, hemos llevado una relación de puras peleas y disgustos, así llevamos la relación por varios años, pero ya nos cansamos de estar así; ella dice que realmente quiere estar conmigo, pero no lo demuestra porque se sale con otras amigas a echar relajo y llega bien tarde a la casa. Ella dice que va a cambiar, pero ya no sé si creerle. ¿Qué puedo hacer? Víctor



Respuesta

¡Hola!, querido Víctor. Ella no va a cambiar si es tan joven como tú y su personalidad es fiestera y amiguera. Dices que a los dos meses de “conocerse” empezaron a vivir juntos. Te informo que no se conocían, sencillamente decidieron vivir juntos porque se sintieron atraídos, pero ni tú sabías sobre su estilo de vida ni ella sabía de tu afán hogareño.

Si aspiras a una relación más hogareña, a estas alturas ya debes saber que no va a ser con esa chica, sencillamente porque sus prioridades son otras. Así que deja de pelear y atrévete a terminar la relación. Enfrenta tu miedo. No todas las relaciones son para siempre.