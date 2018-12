Novia se fue de vacaciones con otro

Doctora Corazón, estoy muy enojado y quiero que me ayudes a “no meter la pata”. Fíjate que llevo dos años con mi novia, pero hace una semana me dijo que se iba de vacaciones a la playa con un amigo.



Yo me enojé mucho y ya no contesté sus llamadas, la verdad no entiendo eso, cómo que se va con otro de vacaciones.

Cuando regresó me buscó y hasta me mandó fotos de su viaje. ¿Es cínica o yo estoy pensando mal? Ya sé que me vas a decir que no me consta nada, pero no conozco

a nadie que se vaya a la playa con su amigo o amiga y menos si tiene novia. ¿Qué hago, termino la relación?

Novio intrigado



Respuesta

Querido Intrigado, ¿y por qué no terminaste la relación cuando te informó que se iba con el amigo? Hacerse el enojado y no contestar el teléfono no es una forma adulta de terminar una relación, se tiene que decir con todas las letras: “No estoy de acuerdo en que viajes con un hombre y prefiero terminar la relación”.



¿Por qué no lo dijiste?, ¿a qué juegas tú? Ahora, si quieres, puedes hablar con ella y decirle lo que piensas de que haya viajado con otro hombre cuando es novia tuya, y que para ti eso no es aceptable. Habla con ella, escucha lo que tenga que decir y si no quieres estar ya en la relación díselo a la cara.