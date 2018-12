La venida de un hermanito

Hay niños más flexibles al cambio que otros, pero es natural que puedan sentir un poco de celos, sobre todo si por mucho tiempo fueron hijos únicos o los menores.



Cuando yo estaba embarazada de Matías, que es mi tercer hijo, Andrés se empezó a autonombrar como el mediano, me parecía que la idea de dejar de ser el bebé le hacía sentir mayor y eso le gustaba.



Sin embargo, cuando Matías nació, me di cuenta que ser el mediano ya no le sonaba tan especial. Andrés mostraba mucho entusiasmo y amor hacia su hermano menor, sin embargo, tenía actitudes raras como, por ejemplo, llorar muchísimo cuando yo simplemente le llamaba la atención por alguna pequeñez. Me di cuenta que de alguna manera quería llamar la atención.



Por otro lado, mi hijo mayor ha recibido con mucha naturalidad el tener un nuevo hermano, es protector y muy cuidadoso.



¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a recibir y aceptar a su nuevo hermanito? Hazle saber que entiendes sus sentimientos, no lo regañes por sentirse así, ofrécele abrazos, pregúntale si se siente triste porque cuando quiere hacer algo contigo, tu tienes que atender al bebé, tal vez con solo que le dediques un poco de tiempo para escucharlo, él se sienta mejor.



Pasa tiempo a solas con él, aprovecha esos momentos en que el bebé está dormido o está tranquilo para dedicarte un rato a jugar con tus hijos mayores.



Deja que sea parte de algunas decisiones como, por ejemplo, qué ropita ponerle o incluso pedirle consejos para hacerlo sentir importante y darle tareas especiales como, por ejemplo, dejar que al bañar al bebé, él enjabone las piernas o mándalo por los pañales o que te ayude a tranquilizarlo cuando llora.



Yo, por ejemplo, le pido a German Andrés que me ayude a ponerle el chupete y muchas veces hasta sale de él verlo llorar y preguntarme por el chupete, pero algunas veces cuando veo que no quiere o que lo siente como una carga, no lo obligo. Y esto me lleva al último consejo, y es que deja que él decida si se quiere involucrar o no, no lo fuerces, él se irá acomodando a la situación.





