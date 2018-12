Violada, embarazada ¿y divorciada?

El otro día me encontré con un amigo de la secundaria que ahora es busero, no me cobró el pasaje; cuando íbamos a llegar a la base pasó a todo sus pasajeros a otro bus y sólo nos quedamos él y yo. A mí me gustaba mucho cuando íbamos al colegio así que no me molestó.

Después se estacionó en un lugar muy solitario, cerró las puertas y me llevó a la parte de atrás. Para ser honesta lo dejé aunque ya sabía qué quería, n, nos besamos, pero cuando quiso quitarme la ropa, me dio miedo y le dije que no, que yo casada. Pero no me hizo caso, y me violó.

Lo más horrible es que salí embarazada, ya que mis creencias me prohíben tomar anticonceptivos o abortar. Llevo tres meses sin tener relaciones con mi esposo y él no me va a creer que ese tipo me violó. Santa



Respuesta

¡Hola!, querida Santa. Un no, siempre debería ser un no, lamentablemente en la cultura machista que aún vivimos, muchos hombres creen que pueden hacer lo que quieren con las mujeres, especialmente cuando de sexo se trata.

Creo que te toca enfrentar las consecuencias de esa decisión que tomaste al quedarte a solas con ese “amigo” de la infancia. Necesitas contárselo a tu marido porque si no te has tenido sexo con él no va a creer que el hijo es suyo.

Sé que te gustaría no haberte subido a ese bus, pero lo que decidiste ya lo decidiste y no hay forma de volver al pasado y corregir lo hecho. Así que habla con tu esposo y vean si existe alguna posibilidad para denunciar al hombre, considerando que ya pasaron tres meses, y también necesitas saber si tu esposo seguirá contigo y te ayudará con el bebé o si vas a ser una madre soltera.