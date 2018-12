‘Lipstickfables’ lanza su primera línea de labiales

SAN PEDRO SULA. La popular videobloguer hondureña Ana Alvarado, Lipstickfables, lanzó oficialmente su primera línea de labiales ayer domingo 9 de diciembre. Su cumpleaños número 30, fue el marco ideal para emprender este nuevo proyecto.



“Este es uno de los proyectos más importantes hasta el momento y no podría sentirme más emocionada y feliz de compartirlo con ustedes”, escribió en su cuenta de Instagram días previos.



“Siempre he sido amante de los labiales (o sea, soy LipstickFables) y el poder tener mi propia línea me llena de tanta satisfacción y orgullo".



“Japón, este es el nombre de mi labial rojo. Desde pequeña, mi obsesión con animes como Sailor Moon y Ranma 1/2 me inspiró a comenzar a dibujar y fue ahí que me di cuenta que disfrutaba mucho este arte. Ahora que estoy grande, sigo encantada con todo lo kawaii (por eso me encanta Hello Kitty) y mi sueño es algún día es conocer este hermoso país.”



“Mestiza es el segundo color de mi colección. El nombre de este labial está inspirado en la mezcla étnica del europeo blanco e indio de Latinoamérica. Este tono tiene acabado matte que se ve hermoso en varios tonos de piel y con diferentes looks de sombras. Sigan pendientes para ver que otros colores tendremos y el concepto de todo este lanzamiento”.



Ana se ha hecho famosa por sus segmentos de comedia en su canal de Youtube y redes sociales como Facebook e Instagram. Realiza cortos de comedia y parodias como la popular versión “Las Kardashas.”