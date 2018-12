Le quita el novio a la hermana

Doctora no me hablo con mi hermana y todo por un hombre. La Navidad pasada, ella llegó a la casa y nos presentó a su novio, pero yo inmediatamente me di cuenta que era gay. Pasaron los meses y él me contactó y me pidió salir. Yo fui porque pensé que se trataba de algo de mi hermana, pero no, me confesó que era gay y que su familia no lo aceptaba, por eso buscaba mujeres que le sirvieran de tapadera. Para no hacerte el cuento largo terminamos en la cama. Yo me sentí mal, pero al mismo tiempo es el chavo que siempre quise para mí. El problema es cuando mi hermana se enteró, hasta se fue de la casa y lleva meses sin hablarme, he intentado contactarla, pero me rechaza. Yo sigo andando con este chavo, pero pido tu consejo para recuperar a mi hermana. Iván



Respuesta

Querido Iván. Tienes que dejar que pase tiempo hasta que tu hermana termine de vivir el duelo que está atravesando por la relación que no salió como ella quería porque el novio no fue honesto con ella y porque tú, su hermano, no fue capaz de decirle la verdad antes de encamarse con el novio.

Sólo pregúntate, ¿por qué no le dijiste que de inmediato supiste que era gay? Tal vez desde ese momento ya habías decidido que te relacionarías con él. Y si ese hombre no le ha dicho a su familia y tenía noviazgos de “pantalla” con mujeres, ¿ahora contigo ya se abrió con su familia? En fin, tienes que aceptar que lo que hiciste no estuvo bien y tienes que pedir perdón cuando tu hermana esté dispuesta a escucharte. Por ahora, deja que viva su duelo.