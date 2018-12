Novio no la deja ni usar pantalones

Es un hombre que se enoja, se enfurece por todo. Que si tengo mala cara (amargada), pero pues no. No sé si mi novio de verdad me ama o solo me usará para ya no sentirse solo.



Hace días peleamos por algo mínimo y luego miré su teléfono pero tenía una plática con una chava que creo que era su ex, diciéndole que yo era una idiota subnormal que por todo me molesto (al contrario soy relax y sólo me quedo callada, allá lo que piense él...)



Es muy represivo, no me deja usar pantalones, unos que tengo que por qué los hombres me miran o que se pueden meter conmigo y él no respondería ósea hasta los golpearía... Siempre que salimos, salimos no más a comprar lo básico y carga su pistola y me caga. Me enfurece su mal carácter.

Es un hombre que ha tenido depresión (no lo conocí en ese momento tan duro). Además que todo se lo cuenta a la mamá. Todo. Si tiene frío o calor, o todo lo que pasa en esta casa. Marisela





Respuesta

Querida Marisela, ¿de qué crees que se trata el amor y estar en pareja? Puedo asegurarte que eso no tiene nada que ver con lo que estás viviendo en ese noviazgo, donde eres maltratada: El hombre te llama “tonta subnormal”, te dice que tienes mala cara, no te deja usar pantalones, sale empistolado, etc., etc., etc.



Dices que estuvo con depresión ¿y le recetaron andar con pistola y tratarte mal para curarse? Lo dudo mucho. Así que no se vale que justifiques su comportamiento contra ti porque estuvo deprimido.



Lamentablemente, dudo mucho que logres ver que estás en una relación con un hombre de comportamiento violento y que tarde que temprano esa violencia se hará mayor contra ti, ahora son palabras y actitudes, pero después pueden ser golpes, y si trae pistola, pues la podría usar contra ti. Ojalá pudieras ir a terapia para que veas lo que no ves de tu relación y tomes alguna decisión que te ayude a alejarte de ese peligro en el que vives.