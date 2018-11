Aferrada a novio, aunque no es feliz

¡Hola,Doctora Corazón! Qué harías si tienes una pareja que amas mucho, pero tiene actitudes como enojarse por pequeñeces como que no saludas inmediatamente, celarte mucho y no estar de acuerdo con que tengas amigos hombres.

Estoy ya harta de eso, pero quiero saber cómo manejarlo, no quiero que nuestra relación falle. Sofía 32 años



Respuesta

¡Hola!, querida Sofía. Quiero preguntarte algo, ¿Tú crees que una relación de pareja exitosa es cuestión del deseo de uno? Te informo que no, tendría que ser cosa de dos y él no está interesado en manejar nada.

Él te trata mal y punto. Dices: “No quiero que nuestra relación falle”. Te informo que ya está fallando porque estás con un hombre que ejerce violencia contra ti, y cuando se está con alguien así, la situación es muy sencilla: o te ciñes a sus deseos y órdenes, si no quieres pleito, o te vas de ahí. No hay mucho para donde hacerse, ya que tú nunca lograrás que él deje de enojarse por pequeñeces, nunca dejará de ser celoso y nunca estará de acuerdo en que tengas amigos hombres porque aprendió, o le enseñaron, que su pareja es su posesión, sin derecho a voz y voto.