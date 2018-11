¡Quién lo iba a creer!, las medias rosas están de moda

Cuando hay que abrigarse el pantalón no siempre es lo ideal. Después de varios días, aburren. ¿Por qué no recuperar las faldas para el invierno? Más ahora, que están de moda las pantimedias de colores, ¡incluso en rosa!



Las piernas coloridas son toda una tendencia. Las medias mantienen el calor y además llaman la atención. ¿Pero cómo podemos combinarlas para que no dejen de ser elegantes?



"Las mujeres que eligen vestir pantimedias de colores deben tener algo bien en claro: llamarán la atención", asegura la personal shopper Andrea Lakeberg de Berlín. "Sobre todo si quieren lucir colores recalcitrantes." Eso es lo que se verá en la próxima temporada de invierno: fucsia y rosa fuerte, que además se vieron en las pasarelas con ropas del mismo color.



Este tipo de combinación de varias prendas que están dentro de una misma gama pareciera muy sencilla, pero no es fácil lograrla sin caer en el ridículo. Lo importante es no salirse de la paleta, dice Lakeberg, "porque, en caso contrario, el resultado se verá demasiado inquieto y colorido. Este punto es importante al elegir tonos brillantes, pero también si uno se viste dentro de la gama de los tonos otoñales y marrones, que esta temporada se verán mucho", anticipa la especialista.



A la hora de calzarse medias de colores llamativos, también podemos elegir compensar su presencia con otros colores más opacos. El resultado será que las miradas se dirigirán directo a la prenda de color, que destacará esa zona del cuerpo en lugar de otras. "Un vestido gris claro queda superbien con unas pantimedias de un amarillo anaranjado", recomienda la asesora de modas Ritchie Karkowski.



Karkowski nos da un consejo para lograr un punto medio elegante con contrastes fuertes: "Si el tono de las medias se repite en alguna otra prenda, no puede salir mal." Un ejemplo: "¿Qué tal si vestimos una pantimedia azul con un blazer en el mismo tono y una falda negra?"



De todos modos, la pregunta básica antes de vestirse es: ¿Las medias de colores le quedan bien a cualquiera? "La mejor respuesta te la dará el espejo. No se puede dar una respuesta general", dice la experta Maria Hans de Hamburgo.

"Lo importante es elegir según cómo sean nuestras piernas. Si tenemos piernas más bien fornidas, debemos elegir diseños que las alarguen", dice la asesora.



"Es importante ver si nos queda bien este tipo de accesorios. Por supuesto que las pantimedias de colores llamativos van mucho mejor con piernas delgadas", comenta. O dicho con otras palabras: si uno no está del todo contenta con sus piernas, mejor no llevar unas medias que dirigirán las miradas hacia abajo.



De todos modos, Hans también apunta que las mujeres de piernas delgadas deberían tener en cuenta que las proporciones sean las adecuadas. "Nunca está de más tener zapatos con taco, que van muy bien con las medias de colores. La minifalda quedará bien en esa combinación si uno tiene piernas realmente largas y delgadas", opina esta asesora. "A otras mujeres les quedará mejor una falda de corte italiano", que va hasta la rodilla.



¿Y si las pantimedias de colores no me gustan para nada? En esos casos no tenemos por qué volver al negro aburrido. Podemos pensar en diseños de encaje o de red, que si bien se usan en negro se vuelven vistosos y elegantes por su textura. "Lo importante es elegir según cómo sean nuestras piernas. Si tenemos piernas más bien fornidas, debemos elegir diseños que las alarguen", dice la asesora. En concreto, esto significa que si elegimos un diseño de encaje, "las líneas del encaje deberían correr verticalmente".



Otra opción son las pantimedias con efecto "metálico". "Pero en estos casos también es importante escoger el modelo según la forma de las piernas. Las texturas brillantes suelen darles a las piernas un aspecto más relleno que las medias en tonos mate", comenta Karkowski. Lo mismo sucede con los estampados de flores, advierte Lakeberg. Su regla básica es: "Cuanto más grande el dibujo del diseño, más delgada debería ser la pierna". dpa