Aspira a ser invisible en su trabajo

Hola, Doctora Corazón, tengo un compañero en el trabajo que me gusta mucho, me la paso muy bien con él y platicamos mucho. En la oficina, cuando podemos salimos a comer juntos o vamos por un café, incluso cuando uno de los dos se va, el otro sale para despedirse.



El punto es que mis compañeros se han dado cuenta de la situación y de repente nos molestan con que andamos y cosas así.

La verdad no me gusta que noten esto, pues todavía no somos novios, pero si lo llegamos a ser, no me gustaría que siguieran bromeando así. Dime cómo le puedo hacer para que no noten en la oficina esta situación. Scarlet, 27 años.



Respuesta

Querida Scarlet, si no quieres que los demás vean que te gusta tu compañero deja de verlo en la oficina, ya que no son invisibles ninguno de los dos. Observa que tú misma dices que salen juntos a comer o por café y eso hace que los vean juntos más de una vez al día.



Cualquiera lo nota. Y no hay forma de que tú controles lo que los demás piensan o digan. Así que si no quieres comentarios sobre tu relación en la oficina, no tengas una relación en la oficina.