Sufre por librarse de un controlador

Querida Doctora Corazón, tengo un grave problema con el amor. Hasta hace unos meses estaba comprometida, pero mi ex pareja comenzó a cambiar su forma de ser. Se volvió un controlador, no me permitía hacer nada y ni siquiera podía elegir cosas para la boda. Al final, terminamos, pero él ya era otra persona. No sé qué hice mal. Marisela, 32 años



Respuesta

Querida Marisela, ¿qué hiciste mal? Escoger a ese hombre. Pero alégrate de haber terminado con él. Date cuenta que no estás en este mundo para complacer a nadie.

Tienes derecho a tener una relación saludable, en la cual se te respete como el ser humano que eres y si el chavo tiene problemas para aceptar a la persona que eres, pues deja que él resuelva sus broncas, no es tu responsabilidad el comportamiento de ese hombre. Vive el duelo correspondiente por la relación que terminó y cuando sientas que lo has superado entonces estarás lista para organizarte una nueva relación.