Le dan la mano y se toma la casa

Hola, Doctora Corazón, mi acercamiento con usted busca encontrar una solución a mi problema. Invité a mi hijo a vivir a la casa mientras encontraba una solución a sus problemas económicos, pues no tenía un trabajo estable después de casarse.



El problema es que lleva seis años en la casa, aporta poco,gasta en cosas que mi esposa y yo no podríamos. Se da vida de rey, pero a nosotros no nos ayuda. No sé cómo hacer para que se rasque con sus propias uñas. Martín, 66 años



Respuesta

Querido Martín, ¡Échalo de tu casa! Así como lo invitaste a tu casa para ayudarlo,ahora puedes decirle que ya viste que está mejo económicamente, que se puede ir a formar su propio hogar. No sientas pena, tu hijo es un adulto autosuficiente que debe hacerse cargo de sí mismo y de su familia.



Habla claro con él. No le haces un daño, al contrario, harás que se haga cargo de sí mismo y de su familia, igual que lo hiciste tú en su momento con tu propia familia. Lo tuviste en tu casa toda su infancia, adolescencia y parte de su juventud, seguramente, ¿no es suficiente para él? ¡Ya es suficiente! Dile que se aplique y organice su propio hogar.