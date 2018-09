Los líos de un papá soltero

Doctora Corazón quisiera me des un consejo. Soy papá soltero y tengo dos hijos, dos niñas preadolescentes.



La cuestión es que como siempre ando trabajando, pues tengo poco tiempo

para estar con ellas, pero me doy cuenta que están por entrar a una edad difícil, por decirlo de una forma, y quiero estar más al pendiente de ellas.



La mayor, de 16 años, me platicó sobre un chico, el cual creo le gusta, de momento

no supe qué decirle y me enojé.



Creo eso le hizo perder un poco la comunicación entre nosotros. Ahora que lo he pensado quiero orientarla lo mejor posible, por eso recurro a ti, tía, para que me recomiendes algún libro o si tu das cursos o consultas, o qué puedo decirle.

Espero pronto tu respuesta, pues lo único que quiero es educarlas bien. Gracias y linda tarde.

James, empleado





Respuesta

Hola, querido James. El reto es mantener la calma, y recordar siempre

que el que se enoja pierde. Acércate a tu hija y pídele una disculpa por enojarte explicándole que todavía no das crédito a que ha dejado de ser una niña, y dile que ya estás listo para que te cuente sobre el chico del que te habló.



Es mejor que estés al tanto de los pasos que van dando tus hijas, ya que pasarán por enamoramientos, decepciones, caprichos y demás y sólo te tienen a ti para afrontarlo si la madre no está presente en sus vidas.



Conoce a esos chicos de los que te hablan, así sabrás con quienes se relacionan tus hijas y podrás aconsejarlas. Cuando puedas sal a pasear con ellas para que siembres confianza y puedan contarte sus inquietudes.



Insisto, el reto es que te cuenten en qué andan y tú puedas decirles lo que piensas

de lo que hacen. Y si no quieres que ocurra un embarazo a temprana a edad, tienes que entrarle a hablarles de sexo y sus inconvenientes cuando se es joven, sin trabajo y sin madurez para enfrentar un embarazo indeseado o una infección de transmisión sexual.



Y por eso es importante que conozcas a los chicos con los que se relacionan. Así tendrás más idea de qué terrenos pisan. El reto central es que seas comprensivo y que hagas lo necesario para que confíen en ti antes que en un chico que les endulce el oído y metan la pata.



El reto es hablar con la verdad. Y tal vez te ayude leer un libro de Rosario Busquets que se llama “Si lo amas, edúcalo”. Es un guía de acompañamiento